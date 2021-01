Assanges Partnerin: Klage in den USA soll fallengelassen werden

Von: Redaktion (dpa) | 04.01.21

LONDON: Die Partnerin von Julian Assange, Stella Moris, hat die US-Regierung dazu aufgefordert, das Verfahren gegen den Wikileaks-Gründer einzustellen. Zuvor hatte eine Richterin in London einen Auslieferungsantrag der USA für den 49 Jahre alten Australier aus gesundheitlichen Gründen abgelehnt.

«Der heutige Sieg ist ein erster Schritt hin zur Gerechtigkeit in diesem Fall», sagte Moris am Montag vor dem Gerichtsgebäude Old Bailey. Doch zum Feiern sei es noch zu früh. Das werde sie erst nachholen, wenn ihr Partner auf freiem Fuß sei. Noch fürchte sie, dass die USA ihren Partner weiterhin unerbittlich verfolgen wollten. «Wir werden niemals akzeptieren, dass Journalismus ein Verbrechen ist in diesem Land oder in einem anderen», so Moris. Gegen die Entscheidung des Gerichts kann Berufung eingelegt werden.

Am Mittwoch soll über Assanges Freilassung auf Kaution entschieden werden. Der Wikileaks-Gründer sitzt seit mehr als anderthalb Jahren im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh im Südosten Londons. Die Anwältin Moris ist seit 2015 mit ihm liiert, das Paar hat zwei Söhne.

Die US-Justiz wirft dem gebürtigen Australier Assange vor, gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning - damals Bradley Manning - geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben. Er habe damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht. Seine Unterstützer sehen in ihm hingegen einen investigativen Journalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hat.