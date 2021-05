BANGKOK: Alternative staatliche Quarantäneeinrichtungen (ASQ) haben damit begonnen, Betten für leichte Fälle von Covid-19-Patienten bereitzustellen, um die Krankenhäuser zu entlasten.

Laut Teeranat Phaoharuhan, Vizepräsident des ASQ-ALQ Club Thailand, ist die Nachfrage nach ASQ um 30 bis 40 Prozent gesunken, seit die obligatorische Quarantäne-Regel verschärft wurde, was ausländische Touristen veranlasst, ihre Pläne, Thailand zu besuchen, zu verschieben.

Der Mangel an Gästen hat dazu geführt, dass sich die ASQ-Hotels in Hospitels verwandelt haben, die Zimmer für Covid-Patienten mit leichten Symptomen zur Verfügung stellen. Teeranat, ebenfalls Geschäftsführer des Royal Rattanakosin Hotels - ein ASQ, das in ein Hospitel umgewandelt wurde - berichtete, dass das Hotel mit Partnerkrankenhäusern zusammenarbeitet, um sich um Patienten zu kümmern. Das Hotel bietet 316 Betten für Patienten an. Bis zu 80 Prozent sind belegt bei einem durchschnittlichen Aufenthalt von 10 bis 14 Tagen. Mit Stand vom 30. April gab es in Bangkok 23 Hospitels mit 4.900 Betten.