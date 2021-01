Von: Björn Jahner | 27.01.21

BANGKOK: Zücken Sie Ihren Terminkalender, denn die Schweizerische Botschaft in Bangkok und das Regionale Konsularcenter Konsularzentrum laden am Montag, 1. Februar um 18.00 Uhr zum nächsten virtuellen Town Hall Meeting #AskTheEmbassy ein – dieses Mal mit einem VIP-Gast, S.E. Herr Anutin Charnvirakul, Vize-Premierminister und Minister für öffentliche Gesundheit von Thailand. Auch wenn der Fokus dieses #AskTheEmbassy auf Thailand liegt, sind die Schweizer Gemeinden in Laos und Kambodscha natürlich auch herzlich willkommen.

Nach dem neuen Covid-19-Ausbruch im Dezember 2020 und der anhaltenden lokalen Übertragung in Thailand hat die Schweizerische Botschaft in Bangkok viele Fragen von ihren Landsleuten zu den neuen Maßnahmen im Königreich sowie zur Impfstrategie erhalten. Das Botschaftsteam hat nun die Ehre, dass ein hoher Vertreter der thailändischen Regierung an der Live-Fragestunde teilnimmt, um Informationen aus erster Hand über die anhaltende Gesundheitskrise zu geben.

Wie üblich wird Botschafterin Helene Budliger Artieda zusammen mit Vertretern ihres Teams auch Fragen von Schweizer Gemeindemitgliedern beantworten und über Neuigkeiten der aktuellen Situation berichten.

Senden Sie der Botschaft Ihre Fragen!

Bitte reichen Sie Ihre Fragen an S.E. Herrn Anutin Charnvirakul per E-Mail ein oder kommentieren Sie unter dem Facebook-Beitrag mit dem Hashtag #AskTheEmbassy bis Freitag, 29. Januar.

Drittes virtuelles Rathaus live auf Facebook

Die Sitzung des virtuellen Rathaustreffens wird am Montag, 1. Februar 2021 um 18.00 Uhr (Thai-Zeit) live auf der Facebook-Seite der Schweizer Botschaft in Bangkok übertragen.

Das Botschaftsteam bittet vorab um Verständnis dafür, falls es nicht in der Lage ist, alle eingereichten Fragen zu beantworten. Doch Botschafterin Helene Budliger Artieda und ihr Team werden natürlich probieren, so viele Fragen wie möglich zu beantworten.

!!! Bitte unterlassen Sie die Weitergabe von persönlichen Daten im Kommentarbereich oder auf Facebook Live !!!

Zur Information: Sie brauchen kein Facebook-Konto, um die Sitzung anzuschauen. Sie können einfach die Facebook-Seite der Botschaft am oben aufgeführten Termin besuchen. Wenn ein Fenster aufgeht, das Sie nach einer Anmeldung/Registrierung fragt, klicken Sie auf „Jetzt nicht“.

