KOH SAMUI: Die Thailändische Fremdenverkehrsbehörde (TAT) hat zusammen mit der Inselverwaltung Koh Samui und der Eventagentur IMC Live Group auf einer Pressekonferenz in Bangkok am 16. Mai den Termin für das erste „Samui Asia Music Festival“ bekanntgegeben. Am Samstag, 18. August und Sonntag, 19. August wird auf der Kokosnussinsel im Süden des Landes zwei Tage lang zu den Sounds der talentiertes­ten asiatischen Bands ausgelassen gefeiert und gerockt.

Auf dem ersten Musikfestival seiner Art Koh Samuis, treten sowohl Bands aus ganz Asien auf sowie auch thailändische Künstler, deren Genre von Rock, Metal, Blues bis hin zu gefühlsvollen Balladen reicht. Das bisherige Künstleraufgebot umfasst die malaysische Alternativrockband Estranged, Shirlyn & The UnXpected aus Singapur, die Rocker von Qiu Hong aus Hongkong, die chinesische Funkband Jumpin’ Candy sowie aus Thailand die Rockband Potato und der bekannte Sänger Tai Tanawut.

Das Festivalgelände befindet sich am Chaweng Lake an der Ostküste Samuis, wo bereits mehrfach mit großem Erfolg touristische Großveranstaltungen durchgeführt wurden. „Das erste „Samui Asia Music Festival“ bietet alle Zutaten für ein großartiges, asiatisches Musik­erlebnis. Die TAT ist stolz, an der Organisation beteiligt zu sein und eine weitere Weltklasse-Veranstaltung in Thailand zu unterstützen, von der wir erwarten, dass sie die Anziehungskraft Koh Samuis für thailändische und internationale Besucher gleichermaßen erhöht“, zeigt sich Noppadon Pakprot, Vizegouverneur der TAT für Inlandsmarketing, optimistisch.

Das Festival passe Noppadon folgend perfekt in das neue Marketingkonzept der TAT, „Open to the New Shades“, mit der Touristen dazu ermuntert werden sollen, Thailand sowohl aus neuen als auch bekannten Perspektiven zu erleben.

Neben dem großartigen mu­sikalischen Angebot können die Besucher auf dem „Samui Asia Music Festival 2018“ auch eine große Auswahl an Speisen und Getränken auf einer großen Marktmeile genießen. Noppadon ist sich sicher, dass die Veranstaltung „ein unterhaltsames, aufregendes und lebhaftes Spektakel“ wird.

Weitere Informationen erteilt das Lokalbüro der TAT auf Koh Samui. Tel.: 077-420.504, 077-420.721, E-Mail tatsamui@tat.or.th. Weitere Infos gibt es auf der Webseite der TAT auf Englisch: goo.gl/DNrpwx.