Asien Cup: Thailand so gut wie im Achtelfinale

Von: Seweryn Malyk | 22.01.24

Foto: The Nation

BANGKOK: Vom 12. Januar bis zum 10. Februar 2024 finden in Qatar die 18. Fußball-Asienmeisterschaften statt.

Ginge es allein nach der FIFA-Weltrangliste, so hätte die thailändische Nationalmannschaft in der Gruppe F lediglich Außenseiterchancen. Während Thailand im FIFA-Ranking auf Platz 113 geführt ist, stehen die Vorrunden-Kontrahenten aus Saudi-Arabien (56.), dem Oman (74.) und Kirgistan (98.) deutlich besser da.

Foto: The Nation

Wie wenig Aussagekraft die erwähnte Setzliste hat, zeigt das Tabellenbild nach zwei Spieltagen. Im Auftaktspiel überzeugte Thailand gegen Kirgistan und gewann durch einen Doppelpack von Supachai Chaided (Buriram United) verdient mit 2:0. Am gestrigen Abend folgte ein torloses Remis gegen den Oman. Die "Kriegs-Elefanten" (Spitzname der thailändischen Nationalmannschaft) setzten dabei vor allem auf die Defensive und ließen kaum eine gefährliche Möglichkeit zu.

Foto: The Nation

Da neben den beiden Gruppenersten auch die vier besten Dritten der sechs Gruppen eine Runde weiter kommen, ist das Ticket für das Achtelfinale so gut wie sicher. Das letzte Gruppenspiel Thailands findet am Donnerstag, 25. Januar 2024 (22 Uhr) gegen WM-Teilnehmer Saudi-Arabien statt. Verzichten müssen die Südostasiaten auf Mittelfeldstar Chanathip Songkrasin (BG Pathum United). Der 30-jährige laboriert seit November des vergangenen Jahres an einer Fußverletzung.

Ergebnisse Gruppe F

1. Spieltag

Saudi-Arabien - Oman 2:1

Thailand - Kirgistan 2:0

2. Spieltag

Thailand - Oman 0:0

Saudi-Arabien - Kirgistan 2:0

3. Spieltag

Saudi-Arabien - Thailand (25.1., 22 Uhr)

Oman - Kirgistan (25.1., 22 Uhr)

Tabelle nach 2. Spieltagen

1. Saudi-Arabien 6 Punkte 4:1 Tore

2. Thailand 4 Punkte 2:0 Tore

3. Oman 1 Punkte 1:2 Tore

4. Kirgistan 0 Punkte 0:4 Tore