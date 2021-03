Von: Redaktion DER FARANG | 17.03.21

AYUTTHAYA/ANG THONG: Auf einer 50 Kilometer langen Strecke des Asian Highways (Highway 1) zwischen Bang Pa-in Ayutthaya und Ang Thong ist Tempo 120 erst ab April erlaubt. Die verfrühte Ankündigung in den Medien beruht offenbar auf ein Missverständnis.

Verkehrsminister Saksayam Chidchob will am 1. April eine Zeremonie zur Einführung der neuen Höchstgeschwindigkeit auf der rechten Fahrspur leiten. Andere Straßen sollen erst in zwei bis drei Monaten für Tempo 120 freigegeben werden. Etwa 240 Kilometer Straßen müssen für das neue Limit ausgeschildert und U-Turns geschlossen werden.