BERN: Nach einem gelungenen Auftakt am Freitag bei angenehmen Temperaturen steuert das Asia Festival Bern am Samstag und Sonntag seinem Höhepunkt entgegen. Asien- und besonders auch Thailandfans, die es gestern noch nicht geschafft haben vorbeizuschauen, sollten heute oder morgen auf keinen Fall verpassen, die Großveranstaltung auf dem Expo-Gelände zu besuchen. Denn auch in diesem Jahr ist es den Veranstaltern eindrücklich gelungen, für exotische Atmosphäre in der Schweizer Hauptstadt zu sorgen.

Thailand wird auch in diesem Jahr wieder vom Magazin DER FARANG vertreten.

Die reiche Kultur des Fernen Ostens kennenlernen

Den zentralen Mittelpunkt des Festivals stellt die große Hauptbühne dar, auf der ein abwechslungsreiches kulturelles Programm geboten wird.

Noch zwei Tage lang wird den Besuchern ein kunterbuntes Fest für alle Sinne geboten. Angefangen von kulturellen Shows und Darbietungen exotischer Tänze über traditionelle Kampfsportarten bis hin zu einem unerschöpflichen Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten aus ganz Asien.

Asiatisches Schlaraffenland in Schweizer Kapitale

Bereits am Freitag bummelten viele Besucher über die große Gastronomie- und Marktmeile und nutzten die seltene Möglichkeit, alle Regionen Asiens auf kulinarische Weise kennenzulernen. Geboten wird eine erfreuliche Vielfalt an exotischen Köstlichkeiten und Kostbarkeiten aus dem fernen Osten. Natürlich mangelt es auch nicht an herrlich authentischem Thai-Food, das mit einem eiskalten Singha- oder Leo-Bier perfekt mundet! Für reichlich Nachschub an thailändischem Gerstensaft und vielem mehr sorgt der offizielle Festivalgetränkelieferant George Weiss Lebensmittel AG.

Mit der Tram Nr. 9 nach Asien

Das Asia Festival Bern 2019 lässt sich am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Anfahrt ab dem Bahnhof Bern mit der Tram Nr. 9 bis zum Wankdorf Center.

Für Autofahrer stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Neben dem Veranstaltungsgelände steht das Expo-Parkhaus zur Verfügung. Eingabe Navi-Gerät: Mingerstrasse 6, 3013 Bern.

Wir sehen uns in Bern

Jede Menge Tipps und Ratschläge aus erster Hand zum Leben und Ruhestand in Thailand erhält man am FARANG-Medienstand.

Das Verleger­ehepaar Bussaba Rüegsegger-Panthumjinda und Martin Rüegsegger freut sich auf den Austausch mit seiner Leserschaft und beantwortet gerne Fragen zum Urlaub, Leben oder Ruhestand in den Thailand.

Am FARANG-Medienstand ist natürlich auch die Festival-Sonderausgabe FA17/2019 erhältlich. Die Sondereditionen mit erhöhter Seitenauflage enthält den zweiten Teil der erfolgreichen Serie Ruhestand in Thailand und präsentiert Thailand von seiner schönsten Seite. Die Leserschaft darf sich auf beeindruckende Reiseberichte aus allen Regionen des Landes freuen, die einfach Lust auf einen Urlaub im Königreich machen, sowie wertvolle Travel-Tipps, informative Lokalnachrichten aus allen Landesteilen, viele nützliche Anzeigen und vieles, vieles mehr. Erhältlich ist wie immer auch interessantes Informationsmaterial der FARANG-Werbepartner.

Fr., 23. August, von 18.00 – 23.00 Uhr

Sa., 24. August, von 10.00 – 23.00 Uhr

So., 25. August, von 10.00 – 20.00 Uhr

Bernexpo, Mingerstrasse 6, 3014 Bern

Infos: www.asiafestival-bern.ch