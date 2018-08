Von: Björn Jahner | 31.08.18

PATTAYA: Nachdem die Beschwerden von Touristen über Müll sowie gefährliche Bautrümmer am Asia Beach in der Soi Pratumnak 4 zunahmen und mit „The Nation“ Thailands zweitgrößte Tageszeitung über die Missstände an dem Strandabschnitt hinter dem Asia Pattaya Hotel berichtete, sah sich die Stadtverwaltung in der Pflicht und leitete eine große Reinigungsaktion ein.

Seitdem die Betreiber der Strandrestaurants wegen des Vorwurfes der illegalen Landinbesitznahme von Militär und Stadtverwaltung aus der Bucht vertrieben wurden, trübten Trümmer und Schutt der nur halbabgerissenen verlassenen Bebauungen die Urlaubsfreude der Badegäste. Um den Ruf des zuvor unter Touristen äußerst beliebten Strandabschnittes zu retten, rückten viele fleißige Hände der City Hall aus und entfernten den Unrat.