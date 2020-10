Der EU-ASEAN Business Council hat am Donnerstag seine sechste Umfrage zur Einschätzung der Geschäftslage veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die meisten europäischen Unternehmen, die in der Region ansässig sind, in den ASEAN-Staaten die besten wirtschaftlichen Chancen sehen, und die meisten erwarten, in den nächsten fünf Jahren zu expandieren.

Sie nennen jedoch Hindernisse in der Versorgungskette, die wirtschaftliche Integration der ASEAN-Länder und Freihandelsabkommen als entscheidende Bereiche, die es anzugehen gilt. Zu den wichtigsten Highlights der Umfrage gehören:

56 Prozent der EU-Unternehmen planen den Eintritt in die ASEAN-Märkte, ein leichter Rückgang gegenüber 61 Prozent im Jahr 2019.

65 Prozent der Befragten bevorzugen Thailand als zweitbeste Alternative für eine Expansion und ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und den ASEAN-Staaten, ähnlich wie in den vergangenen Jahren.

59 Prozent der Befragten in Thailand sind mit den Maßnahmen der Regierung zu Covid-19 zufrieden.

53 Prozent sehen die ASEAN-Region als die Region mit den besten wirtschaftlichen Möglichkeiten, verglichen mit 63 Prozent im letzten Jahr.

47 Prozent erwägen eine Neuorganisation der Versorgungsketten nach Covid-19, wobei ASEAN, Europa und China als wichtigste Ziele angesehen werden.

73 Prozent erwarten in den nächsten fünf Jahren eine Ausweitung des derzeitigen Handels- und Investitionsniveaus in den ASEAN-Staaten, verglichen mit 84 Prozent im letzten Jahr.

Nur 2 Prozent sind der Ansicht, dass die wirtschaftliche Integration der ASEAN schnell genug voranschreitet, im Vergleich zu 6 Prozent im letzten Jahr.

Nur 4 Prozent halten die Zollverfahren der ASEAN-Staaten für zügig und effizient, gegenüber 8 Prozent im Jahr 2019.

62 Prozent der Befragten, die Lieferketten nutzen, berichteten, dass sie sich vielen Hindernissen bei der effizienten Nutzung von Lieferketten in den ASEAN-Staaten gegenübersehen, gegenüber 78 Prozent im letzten Jahr.

98 Prozent gaben an, sie wollen, dass die EU die Verhandlungen über Freihandelsabkommen mit der Gruppe beschleunigt, etwas mehr als 96 Prozent im Jahr 2019.

Laut Donald Kanak, dem Vorsitzenden des EU-ASEAN Business Council, bestätigt die Umfrage, dass Südostasien immer noch als die Region mit den besten wirtschaftlichen Möglichkeiten angesehen wird. Aber wie während der Covid-19-Krise zu erwarten war, zeigen die Aussichten auf eine Zunahme von Handel und Investitionen Anzeichen einer Aufweichung.

Die Umfrage erfolgte von April bis Juli während des Höhepunktes der Pandemie und der Abriegelungen in der Region. Insgesamt wurden 680 Befragte aus europäischen Unternehmen in den 10 ASEAN-Mitgliedstaaten erfasst. Die Befragten waren entweder im Dienstleistungssektor oder in der verarbeitenden Industrie tätig, vom Gastgewerbe und Tourismus bis zur Herstellung von Arzneimitteln und medizinischer Ausrüstung.