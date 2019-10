Von: Redaktion DER FARANG | 28.10.19

BANGKOK: Auf einem Treffen unter der Leitung von Premierminister Prayut Chan-o-cha wurden die Vorbereitungen für den ASEAN-Gipfel vom 2. bis 4. November in Bangkok diskutiert.

Neben den Sicherheitsmaßnahmen wurde auch die Unterbringung der Präsidenten und Regierungschefs besprochen. Prayut ging es vor allem um die reibungslosen Fahrten der teilnehmenden Delegationen vom Flughafen zu den Hotels und von den Hotels zu den Konferenzorten. Der ASEAN Business and Investment Summit ist für den 2. November geplant, während das Handelsministerium eine Fachmesse im ASEAN-Stil veranstalten wird. Die Eröffnungszeremonie des ASEAN-Gipfels ist für den 3. November geplant. Für den 4. November ist ein ASEAN-Plus-Drei-Treffen zwischen den ASEAN-Führern und Vertretern Chinas, Japans und Südkoreas vorgesehen. Alle zehn Staats- und Regierungschefs der ASEAN, die der sieben Handelspartnerländer, der Generalsekretär der Vereinten Nationen und die Präsidentin des Internationalen Währungsfonds haben ihre Teilnahme an dem Gipfel und den damit verbundenen Sitzungen zugesagt. Der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, muss seine Teilnahme noch bestätigen, der kanadische Staatschef kann aufgrund eines internen Problems nach den letzten Wahlen in seinem Land nicht nach Bangkok kommen.