Von: Redaktion DER FARANG | 23.06.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Staats- und Regierungschefs der Vereinigung Südostasiatischer Nationen (ASEAN) sind sich einig, in diesem Jahr zu versuchen, die umfassende regionale Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) abzuschließen.

„Alle Mitgliedstaaten waren sich einig, dass die RCEP aufgrund der Unsicherheit der Weltwirtschaft für diese Region wichtig ist. Die Partnerschaft wird eine wichtige Strategie sein, um das Wirtschafts-Wachstum der Mitglieder voranzutreiben und Investitionen für ASEAN zu gewinnen“, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Generalleutnant Werachon Sukondhapatipak nach der Plenarsitzung des ASEAN-Gipfels in Bangkok.

Die RCEP umfasst alle 10 ASEAN-Mitglieder sowie China, Japan, Südkorea, Indien, Australien und Neuseeland. Die Verhandlungen begannen im Jahr 2012 und hätten Ende 2015 abgeschlossen werden sollen, haben sich jedoch aufgrund von Streitigkeiten über geschützte Sektoren und den Marktzugang, vor allem zwischen Indien und China, wiederholt festgefahren. In den Unterzeichnerländern der RCEP leben zusammen 3,56 Milliarden Menschen mit einem Handelswert von 10,3 Billionen US-Dollar oder 29 Prozent des Welthandels. Der Handel Thailands mit RCEP-Mitgliedern belief sich 2018 auf 290 Milliarden Dollar oder 59,7 Prozent seines gesamten Handels.

Der Premierminister von Singapur, Lee Hsien Loong, sagte, dass der von China unterstützte Handelspakt in der Endphase sei und er seinen Abschluss in diesem Jahr erwarte. Abgesehen von der Stärkung ihrer Zusammenarbeit in verschiedenen Sektoren im Rahmen der politischen und sicherheitspolitischen, wirtschaftlichen und soziokulturellen Säulen der ASEAN-Gemeinschaft einigten sich alle Staats- und Regierungschefs auch darauf, die Zusammenarbeit bei der Vorbereitung ihrer Unternehmen auf die vierte industrielle Revolution zu verstärken.