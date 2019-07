Von: Redaktion DER FARANG | 20.07.19

BANGKOK: Der Grippe-Typ A kann tödlich sein, wenn es zu einer Lungenentzündung kommt, warnt der Lungenfacharzt Dr. Manoon Leechawengwongs vom Bangkoker Vichaiyut-Krankenhaus.

Der Arzt führt als Beispiel einen 57-jährigen Thai an, der sich offenbar in einem guten Gesundheitszustand befand und die Gewohnheit hatte, täglich eine halbe Schachtel Zigaretten zu rauchen. Er bekam eine Influenza vom Typ A, 30 Tage später eine Pilzinfektion der Atemwege und der Lunge und starb. Auf Facebook schrieb der Arzt, der Patient habe sich die Grippe zugezogen, nachdem er mehrere Tage hintereinander einen kranken Freund im Krankenhaus besucht hatte. Der Mann bekam trockenen Husten und Fieber und wurde drei Tage später ins Krankenhaus eingeliefert, wo er zusammen mit Antibiotika und Steroiden fünf Tage lang mit Tamilflu-Medikamenten behandelt wurde. Sein Zustand besserte sich leicht. Doch die Grippe vom Typ A verursachte eine schwere Lungenentzündung und beeinträchtigte sein Immunsystem. Die Ärzte entdeckten Aspergillus fumigatus und Aspergillus flavus in seinen Atemwegen und Lungen. Der Patient starb 30 Tage später. Laut Dr. Manoon sind in diesem Jahr in Thailand 192.445 Menschen an Grippe erkrankt, von denen 14 tödlichen Komplikationen zum Opfer fielen.