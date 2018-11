Von: Redaktion DER FARANG | 06.11.18

NAN: Ärzte appellieren an Eltern und Erziehungsberechtigte, ihre Kinder vor dem längeren Gebrauch von Videospielen und digitalen Medien zu schützen, nachdem in Nan ein Junge beim Videospiel zusammengebrochen war und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Der 13-Jährige Junge wurde von seinen Eltern im Schockzustand, zitternd an Mund und Gliedmaßen, ins Nan-Krankenhaus gebracht. Seine Eltern gaben zu, dass sie ihrem Sohn, während sie tagsüber unterwegs waren, erlaubten, Videospiele zu spielen, und dass er oft YouTube bis spät in die Nacht schaute. In der Woche vor dem Zusammenbruch hatte der Junge immer wieder längere Zeit online gespielt. Die Ärzte bestätigten, dass er extrem ermüdet war und behandelten ihn mit Elektrolyten und Mineralien. Inzwischen erholt er sich.

Der stellvertretende Direktor des Nan-Krankenhauses, Dr. Pongthep Wongwacharapaibul, gibt Eltern den Rat, die Zeit ihrer Kinder beim Fernsehen sowie bei Videospielen und Smartphone auf unter zwei Stunden pro Tag zu beschränken und Kinder unter zwei Jahren überhaupt nicht solchen Medien auszusetzen. Er warnte davor, dass zu langes Schauen die Gesundheit und die Entwicklung des Kindes beeinträchtigen kann. Zudem könnte das Gehirn Schaden nehmen.