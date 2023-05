Vorwahlen in Thailand am Sonntag. Foto: epa/Rungroj Yongrit

KANCHANABURI: Ein Army Ranger wurde festgenommen, weil er während der Vorwahlen am Sonntag (7. Mai 2023) in Kanchanaburi ein Foto von seinen Stimmzetteln gemacht hatte, nachdem er sie markiert hatte, so die Polizei.

Der 35-jährige Thailänder wurde dabei erwischt, wie er mit seinem Handy ein Foto von seinen Stimmzetteln schoss, nachdem er in einem Wahllokal im Wahlkreis 1, der hauptsächlich den Hauptstadtbezirk der westlichen Provinz umfasst, seine Stimme abgegeben hatte.

Er sagte der Polizei, dass er nicht gewusst hätte, dass dies ein Straftatbestand sei. Er wollte lediglich ein „Erinnerungsfoto“ von seinem ersten Wahlgang schießen, beteuerte er gegenüber den Beamten.

Wird der mutmaßliche Verstoß gegen das Wahlgesetz für schuldig befunden, droht ihm eine Gefängnisstrafe von maximal einem Jahr oder eine Geldstrafe von maximal 20.000 Baht oder beides.

Der ehemalige Palang-Pracharath-Abgeordnete und pensionierte Armeegeneral Somchai Wisanuwong, der sich derzeit für die Partei Bhumjaithai um die Wiederwahl bewirbt, hat sich Berichten zufolge als Top-Favorit für den Gewinn eines der fünf Wahlkreise in Kanchanaburi herausgestellt.

Der westliche Wahlkreis umfasst die Neunte Infanteriedivision, in der Zehntausende von Armeesoldaten und deren Angehörige wahlberechtigt sind.