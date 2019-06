Von: Redaktion DER FARANG | 26.06.19

BANGKOK: Mehr als zwei Millionen Schülerinnen und Schüler laufen Gefahr, aus dem Bildungssystem auszusteigen, da die Armut sie zwingt, für ihre Familie Geld zu verdienen.

Die Zahl wurde jetzt vom Bildungsministerium und dem staatlichen Fonds für Gerechte Bildung (EEF) bekannt gegeben, nachdem landesweit rund 430.000 Schulabbrecher befragt wurden. „Der am häufigsten genannte Grund war, ihren Eltern zu helfen, Geld zu verdienen. Das ist besorgniserregend, da viele der von uns befragten ehemaligen Schüler - von denen einige erst zwölf Jahre alt sind - in einfachen und gefährlichen Berufen wie auf Baustellen beschäftigt sind oder Blumengirlanden auf Kreuzungen verkaufen", erläutert EEF-Manager Suphakon Buasai. Der EEF versucht, die Situation zu korrigieren, indem er die finanzielle Unterstützung für bedürftige Schüler für das akademische Jahr 2019/2020 erhöht. Der Fonds will bis zu 800.000 arme Studenten erreichen - gegenüber 510.000 im letzten Jahr.