Foto: The Nation

SONGKHLA: Bei einem Hubschrauberabsturz in der südlichen Provinz Songkhla wurden am Freitag der Befehlshaber der 4th Army Region und sein Helfer verletzt.

Generalleutnant Kriangkrai Srirak war zusammen mit sechs weiteren Offizieren in einem Armeehubschrauber unterwegs, als ihn ein mechanisches Problem zur Notlandung auf einer Kautschukplantage im Bezirk Thepha in der Provinz im tiefen Süden des Königreichs zwang. Der Hubschrauber stürzte dort jedoch in einem Waldstück ab.

Die Zuständigkeit der 4th Army Region erstreckt sich auf die südlichen Provinzen Thailands.

Generalleutnant Kriangkrai erlitt leichte Verletzungen an der Hüfte, während sein Adjutant, Hauptmann Wisan Chusangkit, einen gebrochenen Arm und Kiefer erlitt, informierte Generalmajor Pramote Prom-in, stellvertretender Kommandeur der 4th Army Region, die Presse.

Anwohnern und freiwilligen Rettungskräften gelang es, die sieben Insassen aus dem Hubschrauber zu befreien, der laut Zeugenaussagen teilweise beschädigt war. Die beiden verletzten Armeeangehörigen wurden in ein Krankenhaus gebracht.