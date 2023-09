SARABURI: Gemäß einer Erklärung einer Sprecherin der Armee hat das Armeehauptquartier eine Untersuchung eingeleitet, um herauszufinden, warum im vergangenen Jahr mehr als 200.000 Liter Dieselkraftstoff aus dem Ordnance Materiel Rebuild Center in der Provinz Saraburi verschwanden.

Generalmajor Sirichan Ngathong, stellvertretende Sprecherin der Armee, informierte darüber, dass ein spezielles Prüfungsteam der Armee Unregelmäßigkeiten beim Verbrauch von Kraftstoff in einer Armeeeinheit in Saraburi vermutet und diesen Vorfall dem Armeehauptquartier gemeldet hat.

Das Armeehauptquartier reagierte darauf, indem es eine zusätzliche Untersuchung des Vorfalls anordnete, deren Ergebnisse noch von einem Untersuchungsausschuss abgeschlossen werden müssen, wie von der Sprecherin mitgeteilt wurde.

Sie betonte, dass die Armee in der Regel interne Prüfungsteams einsetzt, um die Bestände an wichtigen Ressourcen wie Kraftstoff, Sprengstoff, Waffen und Munition in verschiedenen Armeeeinheiten im ganzen Land zu überwachen.

Es wurde kürzlich bekannt, dass im letzten Jahr auf mysteriöse Weise 215.897 Liter Hochleistungsdiesel B7 aus den Lagerbeständen des Ordnance Materiel Rebuild Center verschwanden. Dieser Vorfall wurde im Mai dieses Jahres dem Armeehauptquartier gemeldet, woraufhin im Juni weitere Untersuchungen eingeleitet wurden.