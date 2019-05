Von: Michael Lenz | 25.05.19

YANGON: Die Vereinten Nationen (UN) begrüßen die Verlängerung des Waffenstillstands im Bürgerkrieg in Myanmar durch die Armee. Das werde „hoffentlich“ die Erfolgsaussichten des Friedensprozesses in Myanmar stärken, hieß es in einer Erklärung der UN-Vertretung in Myanmar.

Min Aung Hlaing hatte Ende April die Verlängerung des Waffenstillstands um zwei Monate bis zum 30. Juni verkündet. Die Waffenruhe gilt für die Regionen Kachin und den nördlichen Shan Staat, nicht aber für die Kämpfe mit der Miliz „Arkan Army“ in Rakhine. Die Armee von Myanmar hatte im vergangenen Dezember überraschend die einseitige Einstellung aller Kampfhandlungen in Kachin und im Shan Staat angekündigt. Der Waffenstillstand war zunächst bis zum 20. April befristet.