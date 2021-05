Von: Björn Jahner | 10.05.21

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Die Königlich Thailändische Armee setzt seit Mitte April Militärfahrzeuge zum Transport von Covid-19-Patienten ein, die von ihren Wohnungen und Häusern in Krankenhäuser verlegt werden müssen.

Mit der Maßnahme sollen die längst an ihre Grenzen geratenen Rettungsdienste unterstützt werden. Laut dem Sprecher des Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Kongcheep Tantravanich, kam die Anweisung zur Bereitstellung der Militärfahrzeuge von Premierminister Prayut Chan-o-cha höchstpersönlich. Er fügte hinzu, dass die Armee in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium auch medizinisches Personal der Streitkräfte einsetzt, um die überforderten Rettungsdienste zu unterstützen. So wird das Bangkok Emergency Medical Service Centre, auch bekannt als „Erawan Centre“, mit 25 Fahrzeugen und vier Krankenwagen von der Armee unterstützt.