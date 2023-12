TEL AVIV/GAZA: Israels Armee hat nach eigener Darstellung seit dem Ende der Feuerpause 200 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Die Angriffe der Boden-, Luft- und Seestreitkräfte seien im Norden sowie im Süden des abgeriegelten Küstengebiets erfolgt, teilte das Militär am Freitag mit. Demnach wurden auch Ziele in den Städten Chan Junis sowie Rafah im Süden attackiert.

Nach Angaben der Armee soll auf Gebiete gezielt worden sein, die mit Sprengstofffallen versehen waren, sowie auf Schächte von Tunneln, Abschussrampen und Kommandozentralen der islamistischen Hamas. Zudem seien «eine Reihe von Terrorzellen im gesamten Gazastreifen» eliminiert worden. Die Angaben waren nicht unabhängig zu überprüfen.

Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen wurden bei den Angriffen mindestens 178 Menschen getötet. Hunderte weitere seien verletzt worden, teilte der Sprecher Aschraf al-Kudra mit. Al-Kudra betonte, dass die medizinischen Kapazitäten im Gazastreifen weiter begrenzt seien. Nur wenige Krankenhäuser seien noch in Betrieb und könnten Verwundete aufnehmen. Die Lage sei «katastrophal».

Eine zwischen Israel und der Hamas vereinbarte Feuerpause war am Freitagmorgen ohne eine erhoffte Verlängerung ausgelaufen. Seither wurden Medien zufolge mehr als 50 Raketen aus dem Gazastreifen auf israelische Ortschaften abgefeuert.

Auslöser des jüngsten Gaza-Kriegs war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen aus dem Gazastreifen am 7. Oktober in Israel nahe der Grenze begangen hatten. Dabei wurden mehr als 1200 Menschen getötet. Etwa 240 Geiseln wurden nach Gaza verschleppt, darunter auch mehrere Deutsche.

Israel reagierte mit massiven Luftangriffen, einer Blockade des Gazastreifens und begann Ende Oktober eine Bodenoffensive. Dabei wurden nach jüngsten Angaben der Hamas mehr als 15.000 Menschen getötet. Mehr als 37.000 wurden demnach verletzt. Die Zahlen lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.