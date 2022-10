BANGKOK: Nach Aussage der Königlich Thailändischen Armee wurden am Sonntag in Bangkok stationierte Soldaten in acht Provinzen in der Zentralregion des Landes geschickt hat, die die Bevölkerung beim Kampf gegen das Hochwasser unterstützen. Gemeinsam mit Regierungsbehörden und Freiwilligen soll der Hochwasserschutz verstärkt und den Opfern im Chao-Phraya-Becken geholfen werden, heißt es in der Pressemitteilung der Armee.

Armeechef General Narongphan Jitkaewthae ordnete die Operationen Anfang der Woche an, als der Tropensturm Noru Thailand mit heftigen Regenfällen und Überschwemmungen heimsuchte.

Foto: The Nation

Nach Angaben der Armee werden die Truppen zum Reinigen der Kanäle und Entwässerungsgräben in acht Provinzen eingesetzt, darunter Bangkok, Pathum Thani, Nonthaburi, Ayutthaya und Prachinburi. Darüber hinaus verstärken die Soldaten die Dämme entlang der großen Flüsse, damit Überschwemmungen in den Gemeinden und auf wichtigen Straßen verhindert werden. Außerdem sind die Truppen der Bevölkerung bei Evakuierungen behilflich.

Foto: The Nation

In Bangkok bauten Angehörige der Ersten Division der Königsgarde zusammen mit Beamten des Bezirks Dusit sowie Freiwilligen einen 200 Meter langen Holzsteg in der Gemeinde Wat Theva Ratchakhunthorn, wo die Straße und die Häuser durch starke Regenfälle und steigende Fluten unpassierbar waren.

Foto: The Nation

In Ang Thong und Ayutthaya errichten die Truppen Sandsackmauern zum Schutz der Gemeinden am Ufer des Chao Phraya. Die Armee teilte mit, dass auch Soldaten zum Schutz vor Überschwemmungen in den Bezirken Prachantakham in Prachinburi und Sam Roi Yod in Prachuap Khiri Khan entsandt wurden.