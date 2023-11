MAE SAI: Die Königlich Thailändische Armee (RTA) kündigte am Dienstag (14. November 2023) an, dass sie am Donnerstag oder Freitag (16.–17. November 2023) damit beginnen werde, die erste Gruppe von 41 thailändischen Arbeitern, die sich im Konfliktgebiet in Myanmar aufhalten, über den Grenzübergang im Bezirk Mae Sai der Provinz Chiang Rai nach Hause zu bringen.

Die Mission ist eine Zusammenarbeit zwischen der RTA, dem thailändisch-myanmarischen Grenzkomitee und der United Wa State Army, um Thais ins Königreich zurückzuholen, die im Konfliktgebiet in Laukkaing, einer Stadt in Myanmars Kokong Self-Administered Zone, gestrandet sind.

Kokong liegt im Norden des Shan-Staates nahe der chinesischen Grenze, wo seit letztem Monat Kämpfe zwischen dem Militär der myanmarischen Junta und bewaffneten ethnischen Gruppen der Bruderschaftsallianz stattfinden.

Nach Angaben des Außenministeriums sind mehr als 200 Thailänder im Zuge der anhaltenden Kämpfe in die Falle gelockt worden, nachdem sie unter falschen Versprechungen dazu gebracht worden waren, für eine chinesische Callcenter-Gang in Laukkaing zu arbeiten.

Die RTA teilte mit, dass die Wa-Armee die Thais von Laukkaing nach Nanteng und dann nach Kengtung im Shan-Staat transportieren wird, wo Beamte des 3. Armeegebiets der RTA warten, um sie in klimatisierten Bussen nach Hause zu bringen. Der Transport steht unter der Aufsicht der Armee von Myanmar.

Die Fahrt von Nanteng zum Grenzkontrollpunkt Mae Sai würde drei bis fünf Tage dauern, fügte die RTA hinzu. Nach der Ankunft am Grenzübergang werden die thailändischen Arbeiter von Beamten des Fort Mengrai Maharaj Hospital auf ihren Gesundheitszustand untersucht und anschließend die üblichen Einwanderungs- und humanitären Verfahren durchlaufen.

Die RTA erklärte, dass sie weiterhin mit dem Außenministerium und den entsprechenden Behörden zusammenarbeiten werde, um die übrigen in Laukkaing gestrandeten Thais so schnell wie möglich nach Hause zu bringen.