Von: Redaktion DER FARANG | 01.05.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Armee ist zu einem Abnehmer landwirtschaftlicher Produkte geworden. Sie hilft den Bauern, die unter der Covid-19-Situation und den landesweiten Schließungen leiden.

Armeechef General Apirat Kongsompong hat alle Divisionen im Land angewiesen, den örtlichen Bauern, die ihre Produkte aufgrund der von der Regierung verfügten Schließung nicht zu den Märkten transportieren können, zu unterstützen, indem sie Produkte auf den Farmen kaufen. So hat die 21. Infanteriedivision Landwirten in der Provinz Rayong über 350 Kilogramm Früchte abgenommen. Diese wurden unter den Soldaten und Offizieren und ihren Familienmitgliedern, die an den Wochenenden zu Besuch kamen, verteilt.