Armee: Frauen können dauerhaft in Israels Panzereinheiten dienen

Von: Redaktion (dpa) | 27.10.22

TEL AVIV: Frauen können ihren Dienst in der israelischen Armee künftig auch dauerhaft in Panzern bei der Grenzsicherung ableisten. Dies entschied der israelische Generalstabschef Aviv Kochavi nach einer zweijährigen Prüfung, wie die Armee am Donnerstag mitteilte. Das Militär hatte den Einsatz von Soldatinnen in Panzern seit längerem getestet. Dabei hätten die Frauen die notwendigen Kriterien erfüllt, hieß es.

Die Tests umfassten demnach drei aufeinander folgende Wehrdienstzyklen und jeweils noch ein Jahr operativer Einsätze der Soldatinnen. 2017 war in Israel erstmals ein Pilotprojekt zum Einsatz von Frauen in Panzern gestartet worden. Kritiker bemängelten damals, Frauen seien körperlich nicht für die harten Bedingungen geeignet.

Kochavi sagte, die Armee öffne immer mehr Kampfeinheiten auch für Frauen. «Ich vertraue darauf, dass die Panzer-Kämpferinnen die Verteidigungsaufgaben an den Grenzen professionell und erfolgreich erfüllen und einen entscheidenden Teil der operativen Anstrengungen der israelischen Armee übernehmen werden», sagte der Generalstabschef.

Allgemein beträgt der Wehrdienst für Frauen in Israel zwei Jahre. Wenn sie in Kampfeinheiten dienen, verlängern sie ihn freiwillig auf mindestens zwei Jahre und acht Monate, so wie er für Männer gilt.