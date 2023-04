MAE SOT: Die Königlich Thailändische Armee (RTA) teilte mit, dass 3.103 Flüchtlinge aus Myanmar an der Grenze der Provinz Tak am Dienstag (11. April 2023) in ihr Heimatland zurückgekehrt sind.

Die meisten Evakuierten seien mit Booten über den Moei-Fluss zurückgekehrt, so die Armee. Es ist unklar, ob einige der Evakuierten zwangsweise zurückgeführt wurden.

Die Naresuan-Truppe der RTA, die an der Grenze zu Tak stationiert ist, besteht darauf, dass alle Evakuierten freiwillig in ihr Heimatland zurückgekehrt sind.

Die Rückführung erfolgte, nachdem rund 10.000 Menschen vor den heftigen Kämpfen um Shwe Kokko, einer berüchtigten Kasinostadt im Bundesstaat Myawaddy, die von der mit der Junta verbündeten Grenzschutztruppe Myanmars kontrolliert wird, an die Grenze geflohen waren.

Myanmarische Widerstandskräfte unter der Führung der Karen National Liberation Army hatten letzte Woche einen Angriff auf die Junta-Truppen in diesem Gebiet gestartet.

Die Bewohner von Myawaddy flohen in den Grenzbezirk Mae Sot in der Provinz Tak.

Die thailändische Armee hat zwei Notunterkünfte in Mae Sot, nämlich Tha Sai Rujira und Tha Che Kai, geschlossen. Etwa 133 Evakuierte aus Myanmar befinden sich jedoch noch in der Unterkunft Tha Lung Wase im thailändischen Grenzbezirk Mae Ramat, 50 Kilometer nördlich von Mae Sot.

„Die Naresuan-Truppen und das thailändisch-myanmarische Grenzkommandozentrum werden weiterhin für die Sicherheit der Menschen in diesem Gebiet sorgen und den Evakuierten humanitäre Hilfe leisten“, so die thailändische Armee.

Die Naresuan-Truppe sagte, dass ihre Soldaten den Evakuierten aus Myanmar humanitäre Hilfe anbieten, einschließlich Unterkünften, erster Hilfe und Nahrungsmitteln.

Die Karen-Widerstandskräfte sagten, dass sie Shwe Kokko angegriffen hätten, weil es ein Verbrecherzentrum sei, das die Junta des Landes finanziere, die den weit verbreiteten Aufstand gegen die Militärherrschaft brutal niederschlägt.

Die Junta wird beschuldigt, in einer wahllosen Offensive gegen den Widerstand gegen die Militärherrschaft nach dem Militärputsch von 2021 immer wieder Zivilisten zu töten. Das Land ist in einen Bürgerkrieg gestürzt, nachdem Armeechef Min Aung Hlaing die Regierung von Aung San Suu Kyi durch den Putsch gestürzt hatte und nach dem schlechten Abschneiden der vom Militär unterstützten Parteien einen weit verbreiteten Betrug bei den Wahlen 2020 behauptete.