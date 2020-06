Mehr als 200 Corona-Infektionen wurden mit einem Boxkampf im Lumpinee Boxing Stadium in Verbindung gebracht. Foto: Facebook/Lumpinee Boxing Stadium

BANGKOK: Der gesamte Vorstand des Lumpinee-Boxstadions wurde entlassen, nachdem eine Untersuchungskommission der Armee eine Pflichtverletzung bei Verhinderung der Ausbreitung von Covid-19 festgestellt hatte.

Laut Generalmajor Burin Thongprapai, Direktor der Abteilung der Generalstaatsanwaltschaft des Heeres und Mitglied des Untersuchungsteams, hat der Oberbefehlshaber der Armee, General Apirat Kongsompong, die Entlassung angeordnet, einschließlich des Stadionmanagers Generalmajor Rachit Arunrangsi.

Das Bangkoker Boxstadion hatte am 6. März eine große Boxveranstaltung organisiert, und zwar entgegen der Entscheidung des Kabinetts drei Tage zuvor, dass alle staatlichen Stellen keine großen Veranstaltungen abhalten sollten, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Die Sportbehörde riet dem Stadion ebenfalls davon ab, die Veranstaltung, an der mehrere hochrangige Muay-Thai-Kämpfer teilnahmen, auszurichten. Nach Angaben von Gesundheitsbehörden wurden landesweit mehr als 200 Covid-19-Infektionen mit dem Boxkampf in Verbindung gebracht.