Von: Björn Jahner | 08.08.22

LAEM CHABANG: Die Königlich Thailändische Armee hat ihr neuestes Kontingent von 10 gepanzerten Stryker-Infanteriepanzern aus US-amerikanischer Produktion erhalten, die kürzlich im Hafen von Laem Chabang in der Ostküstenprovinz Chonburi eingetroffen sind.

Die Fahrzeuge, die von der US Defense Security Cooperation Agency gekauft wurden, haben einen Wert von rund 900 Millionen Baht. Die RTA verfügt nun über 130 dieser Fahrzeuge. Die Armee hat die Stryker-Träger in drei Chargen von 70, 50 und 10 Einheiten in den Haushaltsjahren 2019, 2020 und 2021 gekauft. Das Gesamtbudget für die Fahrzeuge beträgt rund 9,1 Milliarden Baht.

Die Beschaffung umfasst auch Ersatzteile, Werkzeuge und Testgeräte sowie Schulungen und Wartungsunterstützung.

Die 10 Fahrzeuge wurden am Wochenende zur Inspektion ins Ordnance Department in Saraburi gebracht, bevor sie an die 11. Infanteriedivision in der Provinz Chachoengsao ausgeliefert wurden.