BANGKOK: Im Rahmen der Bemühungen der Regierung betreffend die Verbesserung des Hochwasserschutzes in Bangkok, bittet die Metropolverwaltung Bangkok (BMA) die Königlich Thailändische Armee und die Königliche Bewässerungsbehörde um Hilfe bei der Ausbaggerung der Kanäle Lat Phrao und Saen Saeb.

Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt informierte am Sonntag die Presse gemeinsam mit Freiwilligen bei einer Aufräumaktion entlang des Phai-Sing-To-Kanals über die Einzelheiten des Plans.

Er sagte, Premierminister Prayut Chan-o-cha habe den Oberbefehlshaber der Armee Narongphan Jitkaewthae, den Befehlshaber der 1. Armee Generalleutnant Suksan Nongbualang und das Direktorat für zivile Angelegenheiten angewiesen, Hilfe beim Ausbaggern der Kanäle zu organisieren.

Viele Kanäle in der Stadt drohen überzulaufen, nachdem die sintflutartigen Regenfälle, die am Mittwoch über Bangkok niedergingen, große Niederschlagmengen in die Kanäle geleitet haben.

Die Stadtverwaltung hat am Montag mit dem Ausbaggern des Lat-Phrao-Kanals begonnen, damit dessen Kapazität vor weiteren Regenfällen erhöht wird.

„Wir müssen jetzt alles tun, was wir können. Danach werden wir uns im Rahmen unseres langfristigen Plans auf die Entwässerungstunnel konzentrieren“, so der Gouverneur.

Gouverneur Chadchart erklärte, dass die Erhöhung der Kanalkapazität wichtig sei, da das gesamte Abwasser von der Straße in das Kanalnetz der Stadt abfließe.

Entwässerungstunnel würden den Hochwasserschutz nur um etwa 10 Prozent verbessern, erklärte der Gouverneur. Die BMA wird auch mehr Wasserpumpen installieren, um das Wasser in größere Wasserwege, einschließlich des Chao-Phraya-Flusses, umzuleiten, fügte der Gouverneur hinzu.

Das regionale Bewässerungsamt 11 leitet nach Angaben des Amtes überschüssiges Wasser aus Bangkok über die Stationen Prawet Buri Rom und Nong Chok in den Bang Pakong Fluss in Chachoengsao ab.

Überschüssiges Wasser wird auch durch ein Netz von Kanälen an der Küste in den Golf von Thailand gepumpt, um zu vermeiden, dass die mit dem Fluss verbundenen Wasserwege überlastet werden.

Unabhängig davon sagte der Generaldirektor des Royal Irrigation Department (RID) Prapit Chanma, dass die Behörde die Wettervorhersage und die Wasserstände in Bangkok in den nächsten Tagen genau beobachten werde. Nach Angaben des thailändischen Wetterdienstes vom Sonntag werden für Montag in 60 Prozent von Bangkok und den angrenzenden Provinzen Schauer vorhergesagt.

In der oberen Andamanensee wird Seegang von bis zu zwei Metern erwartet, während die Wetterbedingungen in der unteren Andamanensee und im oberen Golf von Thailand mit Seegang von bis zu einem Meter etwas milder sind. Das Meteorologische Amt warnte die Bevölkerung auch vor Sturzfluten, da in einigen Gebieten im Norden, Nordosten, in den zentralen Ebenen, im Osten und in den westlichen Teilen des Südens starke Regenfälle gemeldet wurden.

Unterdessen beobachtet das Amt für nationale Wasserressourcen (ONWR) die Hochwassersituation in den Orten Phitsanulok, Phichit, Lampang und Uttaradit, die von sintflutartigen Regenfällen heimgesucht wurden, genau, sagte sein Generalsekretär Surasri Kidtimonton.