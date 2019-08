Von: Redaktion DER FARANG | 12.08.19

BANGKOK: Die teuer eingekauften elektronischen Armbandfesseln für Alkoholsünder und Kriminelle können von ihren Trägern mit ein wenig Seife oder Spülmittel leicht entfernt werden.

Justizminister Somsak Thepsuthin staunte nicht schlecht, als er einen Test an einem Beamten miterlebte, der zeigte, dass das Armband problemlos abgenommen werden kann. Die Entfernung führte allerdings zu einem Signal an die Überwachungszentrale. Das EM-Gerät (Electronic Monitoring) soll sicherstellen, dass die Träger ihre Sperrstunde von 22 Uhr einhalten und kein Fahrzeug fahren. Laut dem Hersteller sollen die Armbandfesseln unbeweglich sein. Somsak hat seiner Behörde eine Frist von zwei Wochen eingeräumt, um die Spezifikationen des Geräts zu untersuchen und mit dem Lieferanten zu sprechen. Die elektronische Armbandfessel ist mit einem Sender ausgestattet, der in ständigem Funkkontakt mit einer Basisstation steht. Empfängt die Station kein Signal, weil der Sender sich außerhalb ihrer Reichweite befindet oder zerstört wurde, meldet sie über das Telefonnetz Alarm an die überwachende Behörde. Über das Gerät können betroffene Menschen rund um die Uhr überwacht und kontrolliert werden.