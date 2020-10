Von: Redaktion DER FARANG | 06.10.20

BANGKOK: Arkhom Termpittayapaisith hat die schwierige Aufgabe übernommen, während der Coronakrise als neuer Finanzminister die schwächelnde Wirtschaft zu retten.

Die Ernennung wurde am Montag in der „Royal Gazette“ bekannt gegeben. Arkom tritt die Nachfolge von Predee Daochai an, der am 2. September nach weniger als einem Monat im Amt als gesundheitlichen Gründen zurücktrat. Arkom war zuvor Verkehrsminister unter der Post-Coup-Regierung von Prayut Chan-o-cha. Davor war er Generalsekretär des National Economic and Social Development Board, einer staatlichen Denkfabrik, die heute als National Economic and Social Development Council bekannt ist.