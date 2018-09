Von: Redaktion DER FARANG | 30.09.18



BANGKOK: Thailands Golf-Ass Ariya Jutanugarn ist mit dem Annika Major Award ausgezeichnet worden.

Der Preis ist nach der schwedischen Golflegende Annika Sörenstam benannt worden und wird in jedem Jahr an die Spielerin mit den besten Ergebnissen bei den fünf Major-Turnieren verliehen. Ariya hatte in dieser Saison die US Women`s Open gewonnen und landete bei der ANA Inspriration und der Women`s British Open jeweils auf den vierten Platz.