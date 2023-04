Ariana Grande soll «Wicked» ihren Stempel aufdrücken

Von: Redaktion DER FARANG | 20.04.23

LOS ANGELES: «Thank U, Next»-Sängerin Ariana Grande (29) hat für ihre Rolle als Hexe Glinda in der Verfilmung des Musical-Hits «Wicked» einen Tipp von Originaldarstellerin Kristin Chenoweth bekommen. Die 54-jährige Theaterschauspielerin schilderte bei der «Kelly Clarkson Show», dass Grande sehr nervös gewesen sein soll und Chenoweth unbedingt stolz machen wollte. Sie riet ihr nach eigenen Worten deshalb: «Was ich dir ans Herz legen möchte, Ariana, ist, Glinda zu deiner Glinda zu machen. Sicher, du kannst deinen Hut vor mir ziehen, wenn du willst, aber ich möchte wirklich, dass du einfach du selbst bist.»

Die beiden Stars sollen sich schon kennen, seit Grande zehn Jahre alt ist. Dass die Sängerin nun in die Fußstapfen von Chenoweth tritt, habe den Kreis geschlossen. «Wicked» erzählt die Geschichte der ungleichen Hexen Elphaba und Glinda, die sich beide in den Prinzen Fiyero verlieben. Der Broadway-Hit ist die Vorgeschichte zum «Zauberer von Oz». Regisseur Jon M. Chu verfilmt die Geschichte nun. An der Seite von Grande wird die Sängerin und Schauspielerin Cynthia Erivo (34, «Harriet») als Elphaba zu sehen sein.