Von: Redaktion DER FARANG | 23.03.24

PHILADELPHIA: Argentinien beweist auch ohne Lionel Messi seine Stärke. In einem Freundschaftsspiel in den Vereinigten Staaten gelingt ein souveräner Sieg gegen El Salvador. Ohne den verletzten Superstar zeigte die Mannschaft eine beeindruckende Leistung.

Aufgrund einer Verletzung konnte Lionel Messi nicht am Freundschaftsspiel gegen El Salvador teilnehmen, welches in seinem Wohnort in den USA stattfand. Dies tat dem Ehrgeiz der Argentinier jedoch keinen Abbruch, denn sie sicherten sich einen Sieg in der Partie. Fußballweltmeister Argentinien setzte sich in den Vereinigten Staaten klar gegen El Salvador durch. Unter der Leitung von Trainer Lionel Scaloni besiegten sie die Mittelamerikaner in Philadelphia mit einem Ergebnis von 3:0.

Cristian Romero von Tottenham Hotspur erzielte bereits in der 16. Minute nach einer Ecke von Ángel Di María per Kopf den Führungstreffer für die Albiceleste. Daraufhin traf Enzo Fernández vom FC Chelsea in der 42. Minute aus kurzer Distanz zum 2:0.

Starke Leistung trotz Ausfälle

Nach einer eindrucksvollen Kombination gelang es Giovani Lo Celso, in der 52. Minute zum Endstand von 3:0 zu verwandeln. Der Ausfall von Argentiniens Superstar Lionel Messi, der aufgrund einer leichten Verletzung am rechten Bein nicht teilnehmen konnte, schmälerte die Leistung der Mannschaft nicht. Messi, der zuletzt beim Spiel seines Vereins Inter Miami gegen Nashville SC verletzt wurde, war unter den prominenten Abwesenheiten. Ebenfalls verletzungsbedingt fehlten der Leverkusener Exequiel Palacios und der Stürmer Paulo Dybala von der AS Rom.

Zukunftspläne und Herausforderungen

Wissenswertes: Neben den sportlichen Erfolgen steht Argentinien vor neuen Herausforderungen und Chancen. Die Nationalmannschaft bereitet sich auf zukünftige Begegnungen vor, wobei die Integration jüngerer Spieler und die Strategieanpassung ohne Schlüsselspieler wie Messi im Fokus stehen. Die Mannschaft beweist, dass sie auch in Abwesenheit ihrer Stars überzeugen kann, was für die anstehenden Turniere und Qualifikationsspiele von Bedeutung ist.