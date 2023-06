ARD Degeto: Preise für deutsche Koproduktion in Monte Carlo

Von: Redaktion (dpa) | 21.06.23

MONTE CARLO/FRANKFURT: Eine erst im kommenden Winter im TV laufende Thriller-Serie mit ARD-Beteiligung und dem Arbeitstitel «Die Saat» ist beim Fernsehfestival in Monte-Carlo ausgezeichnet worden. Es habe am Dienstagabend in Monaco zwei Goldene Nymphen gegeben, teilte die Degeto (eine gemeinsame Filmproduktionsgesellschaft der ARD-Sender) am Mittwoch in Frankfurt am Main mit. «Die Koproduktion von Odeon Fiction, ARD Degeto und NRK erhielt sowohl den Preis für «Best Création» - den Jurypreis für die beste kreative Gesamtleistung - als auch den Publikumspreis «Prix Public Betaseries».» Die Serie soll «im Winter 2023» im Ersten und in der ARD-Mediathek zu sehen sein.

Die Serie unter anderem mit Heino Ferch und Jonathan Berlin sowie der norwegischen Schauspielerin Ingrid Bolsø Berdal spielt in weiten Teilen auf der nordatlantischen, zu Norwegen gehörenden Inselgruppe Spitzbergen. Sie befasst sich unter anderem mit Intrigen rund um einen Saatgut-Konzern. «Die Saat» sei fiktionale Unterhaltung auf hohem Niveau und widme sich einem hochaktuellen Thema, dem Kampf um Lebensmittel, sagte ARD-Degeto-Redaktionsleiter Christoph Pellander laut Mitteilung vom Mittwoch.