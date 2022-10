Von: Björn Jahner | 31.10.22

BANGKOK/SEOUL: Thailands Arbeitsminister Suchart Chomklin hat sein Beileid nach dem Vorfall in Seouls Stadtteil Itaewon, Südkorea, ausgedrückt und die Überprüfung der thailändischen Arbeiter in Seoul angeordnet.

Arbeitsminister Suchart drückte sein Beileid nach der Halloween-Katastrophe in Seoul aus. Bei einer Massenpanik, die sich am Samstagabend (29. Oktober) in Itaewon, einem Stadtteil der südkoreanischen Hauptstadt Seoul, während einer Halloween-Veranstaltung ereignete, wurden mindestens 151 Menschen getötet und 82 weitere verletzt. Er sagte, Premierminister Prayut Chan-o-cha habe sein Beileid ausgedrückt und die Königlich Thailändische Botschaft in Seoul angewiesen, Thais zu helfen, die von dem Vorfall betroffen sind.

Minister Suchart erklärte, dass er den Arbeitsattaché der Königlich Thailändischen Botschaft in Seoul zur Überprüfung der Situation der thailändischen Arbeiter angewiesen habe. Nithiphat Wattanasuwakul, Ministerberater und Arbeitsattaché der Königlich Thailändischen Botschaft in Seoul, berichtete, dass kein thailändischer Arbeiter bei dem Vorfall getötet wurde.

Leider teilte die Polizei in Seoul der Botschaft mit, dass ein Thailänder, kein Arbeiter, nach dem Vorfall tot aufgefunden wurde. Die Königlich Thailändische Botschaft in Seoul ist dabei, sich mit den koreanischen Behörden und den Angehörigen abzustimmen, um die Beerdigung zu organisieren.