Von: Björn Jahner | 30.08.22

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Der Nationale Rat für wirtschaftliche und soziale Entwicklung (NESDC) hat bekanntgegeben, dass die Arbeitslosenquote in Thailand im zweiten Quartal dieses Jahres die niedrigste seit dem Beginn der globalen Pandemie im Jahr 2020 war.

Nach Angaben des NESDC-Generalsekretärs Danucha Pichayanan lag die Arbeitslosigkeit im zweiten Quartal 2022 bei 550.000 Personen, was 1,37 Prozent der gesamten Erwerbsbevölkerung von 39,8 Millionen Menschen entspricht. Diese Zahl war niedriger als die Arbeitslosenquote des ersten Quartals von 1,53 Prozent, sowie 1,69 Prozent im Jahr 2020 und 1,93 Prozent im Jahr 2021.

Die Zahl der Erwerbstätigen lag im zweiten Quartal bei rund 39 Millionen, was einem Anstieg von 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg ist auf eine Zunahme der Beschäftigung im nicht-landwirtschaftlichen Sektor zurückzuführen, in dem in diesem Zeitraum 27,4 Millionen Menschen beschäftigt waren. Auch das verarbeitende Gewerbe, der Groß-/ Einzelhandel und der Bereich Verkehr/ Lagerung verzeichneten einen Beschäftigungszuwachs.

Der Leiter des NESDC führte die sinkende Arbeitslosenquote als Zeichen dafür an, dass sich die Wirtschaft von den Auswirkungen der Pandemie erholt. Er fügte hinzu, dass der wirtschaftliche Aufschwung zu einer erhöhten Nachfrage nach Arbeitskräften im privaten Sektor, einschließlich Wanderarbeitern, geführt hat.

In Thailand gibt es derzeit rund 2,2 Millionen Wanderarbeiter, während es vor der Pandemie noch 3,1 Millionen waren.