BANGKOK: Die Zentralbank ist besorgt über Unternehmensschließungen und Entlassungen, die auf den anhaltenden Ausbruch der Covid-19-Krankheit zurückzuführen sind. Unternehmen, insbesondere im Dienstleistungssektor, sind in finanziellen Schwierigkeiten.

Laut Sethaput Suthiwartnarueput, Gouverneur der Zentralbank, ist die Zahl der Arbeitslosen und der Arbeitnehmer, die am Tag nur wenige Stunden arbeiten, im zweiten Quartal dieses Jahres auf 3 Millionen angestiegen, gegenüber 1 Million vor der Pandemie. Rund 1,6 Millionen Arbeitslose sind in ihre Heimatstädte zurückgekehrt. Die meisten arbeiten jetzt in der Landwirtschaft bei geringerem Einkommen. Die Zahl der Menschen, die seit mehr als einem Jahr arbeitslos sind, stieg im zweiten Quartal dieses Jahres um 170.000, was einer Verdreifachung gegenüber dem Stand vor dem Ausbruch der Seuche entspricht. Und die Zahl der Hochschulabsolventen ohne Arbeit nahm auf 290.000 und damit um fast 90.000 gegenüber der Zeit vor der Pandemie zu.