Arbeitslosigkeit gesunken - Deutlicher Anstieg bei Beschäftigung

WASHINGTON: Die Arbeitslosigkeit in den USA ist im März weiter gesunken. Die Arbeitslosenquote lag bei 6 Prozent, das ist im Vergleich zu Februar ein Rückgang um 0,2 Prozentpunkte, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Die Beschäftigung stieg deutlich stärker als erwartet: Außerhalb der Landwirtschaft kamen im März 916.000 neue Stellen hinzu, wie aus den Daten des Ministeriums hervorging. Analysten hatten lediglich mit einem Zuwachs von im Schnitt 660.000 Jobs gerechnet.

US-Präsident Joe Biden wollte sich an diesem Freitag (17.00 Uhr MESZ) noch zu der Lage auf dem Arbeitsmarkt äußern.

Trotz des Rückgangs liegt die Arbeitslosigkeit immer noch wesentlich höher als vor der Corona-Krise. Im Februar 2020 hatte die Quote 3,5 Prozent betragen, was faktisch als Vollbeschäftigung galt. Die US-Wirtschaft wurde durch die Corona-Pandemie empfindlich getroffen. Die Beschäftigung brach im Frühjahr 2020 im Rekordtempo ein. Seitdem erholt sich der Arbeitsmarkt. Nur im Dezember gab es noch einmal einen Rückgang der Beschäftigung. Allerdings sind immer noch knapp zehn Millionen US-Amerikaner ohne Job.

Die Verbesserungen auf dem Arbeitsmarkt spiegeln nach Angaben des Arbeitsministeriums die kontinuierliche Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivität wider. Corona-Maßnahmen wurden in einigen Bundesstaaten deutlich gelockert, zudem schreitet die Impfkampagne rasch voran.

Mehr als 153,6 Millionen Impfdosen wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC bereits verabreicht, 30 Prozent der Bevölkerung haben demnach mindestens eine Impfdosis erhalten. Gesundheitsexperten zeigten sich diese Woche allerdings alarmiert aufgrund der wieder steigenden Zahl der täglich nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen.