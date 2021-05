Arbeitslosenraten auf 12-Jahres-Hoch

BANGKOK: Thailands Arbeitslosenquote hat wegen der erneuten Auswirkungen der Coronavirus-Ausbrüche im ersten Quartal 2021 ein 12-Jahres-Hoch erreicht.

Die Arbeitslosenquote lag im Januar-März-Quartal bei 1,96 Prozent. Das entspricht 758.000 Arbeitern ohne Job, im Vergleich zu 1,86 Prozent im vorherigen Quartal. Die Rate war die höchste seit 2,08 Prozent im ersten Quartal 2009 während der globalen Finanzkrise. Danucha Pichayanan, Leiter des Nationalen Rates für wirtschaftliche und soziale Entwicklung, glaubt, dass die Quote weiter ansteigt. Die offizielle Definition von Arbeitslosigkeit in Thailand ist recht eng gefasst und schließt nur diejenigen ein, die keine einzige Stunde in der untersuchten Woche arbeiten, und schließt diejenigen aus, die ein Geschäft haben oder Farmen besitzen und in der bedeutenden inoffiziellen Wirtschaft tätig sind. Allerdings erreichte die Zahl der Beschäftigten im März-Quartal 37,6 Millionen, ein Plus von 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was auf eine höhere Beschäftigung im Agrarsektor zurückzuführen ist, der einen Teil der seit 2020 in anderen Sektoren entlassenen Arbeiter absorbiert hat.