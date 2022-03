Von: Björn Jahner | 29.03.22

Foto: National News Bureau Of Thailand

RIAD/BANGKOK: Die Arbeitsminister Thailands und Saudi-Arabiens haben eine Absichtserklärung über den Export thailändischer Arbeitskräfte unterzeichnet, die Bestimmungen über sichere Arbeitsbedingungen in dem Golfstaat enthält.

Thailands Arbeitsminister Suchart Chomklin traf am Montag (28. März 2022) mit dem saudischen Minister für Humanressourcen und soziale Entwicklung (HRSD) Ahmad Sulaiman Al Rajhi zusammen, um an der Unterzeichnungszeremonie in Riad teilzunehmen.

Die Zeremonie wurde als ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur vollständigen Wiederherstellung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern gesehen, nachdem diese vor drei Jahrzehnten abgebrochen wurden. Es wird davon ausgegangen, dass das Abkommen auch Arbeitsschutzbestimmungen enthält, die den internationalen Standards entsprechen.

Thailand bittet auch Saudi-Arabien um Unterstützung, um sicherzustellen, dass die Rechte von Arbeitgebern und Arbeitnehmern respektiert werden, während gleichzeitig Vorschriften durchgesetzt werden, die eine faire Bezahlung, Sozialleistungen, Privilegien und die Zusammenarbeit in Fragen des Menschenhandels gewährleisten.

Die thailändischen Arbeitnehmer werden zunächst im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den Staaten entsandt, um die Vermittlungskosten zu minimieren. Das Arbeitsministerium wird bei der Ausbildung von Personen, die in Saudi-Arabien arbeiten möchten, behilflich sein, während das HRSD für die Regulierung der Qualifikationen, Löhne, Privilegien und anderer Anforderungen an die Arbeitnehmer zuständig sein wird.

Saudi-Arabien kündigte an, es werde Maßnahmen ergreifen, um die Lebensqualität und das Wohlergehen ausländischer Arbeitsmigranten aufrechtzuerhalten, darunter ein Programm für elektronische Verträge zum Schutz der Arbeiterrechte und eine Initiative zur Arbeitsmobilität, die Arbeitnehmern im Gastgewerbe, im Gesundheitswesen und in der Industrie helfen soll.

Derzeit gibt es 1.334 thailändische Arbeitnehmer in Saudi-Arabien, von denen die meisten in Fabriken und Restaurants oder als Hausangestellte arbeiten.