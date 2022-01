Arbeitsbeginn sorgt für dicke Luft in Bangkok

BANGKOK: Die Luftqualität in Bangkok und in den angrenzenden Provinzen könnte sich in den nächsten sieben Tagen (4.-10. Januar) aufgrund der Wetterbedingungen verschlechtern, warnte das Amt für Umweltverschmutzung am Montag.

Laut der Behörde wird das Problem zusätzlich verstärkt, weil viele Menschen am Dienstag (4. Januar) an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, wodurch auch die Zahl der Fahrzeuge und die Feinstaubkonzentration auf den Straßen der Hauptstadt wieder steigt.

„Um eine Verschlechterung der Situation zu verhindern, fordern wir die Menschen auf, den eigenen Wagen nur dann zu nutzen, wenn es notwendig ist, und auf das Verbrennen von Müll oder Unkraut auf offenen Flächen zu verzichten“, sagte der Generaldirektor der Behörde Atthaphol Charoenchansa gegenüber der Presse.

Die PM2,5-Luftverschmutzung im Großraum Bangkok lag am Montag zwischen 18 und 34 Mikrogramm pro Kubikmeter (μg/m3) und damit immer noch deutlich unter dem „sicheren Grenzwert“ von 50μg/m3.

Die PM2,5-Werte in anderen Regionen:

Norden: 12 bis 24μg/m3

Nordosten: 10 bis 22μg/m3

Zentrale Region und Westen: 12 bis 28μg/m3

Osten: 14 bis 25μg/m3

Süden: 10 bis 20μg/m3

Die PM2,5-Situation kann online unter Air4Thai.com und bangkokairquality.com verfolgt werden.