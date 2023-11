Von: Björn Jahner | 24.11.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Der Nationale Rat für wirtschaftliche und soziale Entwicklung (NESDC) schlägt Alarm angesichts eines drohenden Arbeitskräftemangels von bis zu 13 Millionen Menschen im Dienstleistungs- und Bausektor.

Insbesondere der Dienstleistungssektor, der im Jahr 2022 mit einem Wert von 10,20 Billionen Baht satte 58,7 Prozent des thailändischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmachte und 53 Prozent der Gesamtbeschäftigung stellte, steht vor einer großen Herausforderung.

Der Dienstleistungssektor gliedert sich in verschiedene Branchen, wobei das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie das Baugewerbe mit besonders hohen Beschäftigungsquoten identifiziert werden. Das Hotel- und Gaststättengewerbe beschäftigt 2,91 Millionen Menschen, was 13,98 Prozent der Dienstleistungssektor-Arbeitskräfte ausmacht. Beim Baugewerbe sind es 2,20 Millionen Beschäftigte, die 10,60 Prozent ausmachen. Besorgniserregend ist dabei nicht nur die absolute Zahl, sondern auch die Aufschlüsselung der Beschäftigten im Sozialversicherungssystem und außerhalb dessen.

Laut Daten des Arbeitsministeriums benötigte der Dienstleistungssektor im vergangenen Jahr 12,24 Millionen Menschen, was 78,6 Prozent des Gesamtbedarfs entspricht. Insbesondere im Hotel- und Gaststättengewerbe wurde ein Bedarf von 1,69 Millionen Personen identifiziert. Hier zeigten sich fünf Provinzen mit besonders hohem Bedarf, darunter Bangkok (mit einem Anteil von 28,91 Prozent), Chonburi (4,9 Prozent), Phuket (4,6 Prozent), Chiang Mai (4 Prozent) und Surat Thani (4 Prozent).

Der Bausektor wiederum benötigte 1,32 Millionen Arbeitskräfte, was 10,76 Prozent des gesamten Dienstleistungssektor-Bedarfs ausmacht. Auch hier kristallisieren sich fünf Provinzen mit hohem Bedarf heraus, darunter erneut Bangkok (29,76 Prozent), Chonburi (4,44 Prozent), Chiang Mai (2,38 Prozent), Nakhon Ratchasima (1,79 Prozent) und Songkhla (1,73 Prozent).

Trotz Anzeichen einer Erholung im Dienstleistungssektor, insbesondere im tourismusbezogenen Bereich, bleibt der Arbeitsmarkt nicht in der Lage, die wachsende Nachfrage zu bedienen. Der NESDC appelliert daher dringend an die Regierung, prioritäre Maßnahmen zu ergreifen, um ausreichend Arbeitskräfte zu mobilisieren und so die Erholung des Tourismus und damit verbundener Dienstleistungssektoren sowie des Bausektors zu unterstützen.