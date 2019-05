Von: Redaktion DER FARANG | 01.05.19

BANGKOK: Die meisten Arbeiter erwarten von der neuen Regierung eine Anhebung des Mindestlohns auf mindestens 400 Baht.

Derzeit gibt es in Thailand sieben Mindestlohnsätze, der Höchstsatz liegt bei täglich 330 Baht in Bangkok, Phuket, Chonburi und Rayong, der niedrigste beträgt täglich 308 Baht. Nach einer Umfrage von Bangkok Poll erwarten 62 Prozent der Befragten einen höheren Mindestlohn. 43 Prozent fordern mit sofortiger Wirkung 400 Baht, während 15 Prozent eine Anpassung auf 400 Baht in ein bis zwei Jahren wünschen. 38 Prozent erwarten keine Lohnanpassung.

42 Prozent der Befragten gaben an, der derzeitige Mindestlohn reiche gerade aus, um die täglichen Ausgaben zu decken, während 31 Prozent sagten, mit dem Lohn könnten sie ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten, sie müssten Kredite aufnehmen. 26 Prozent meinten, dass der Lohn ausreiche, sie könnten auch sparen.

85 Prozent der Interviewten befürchten, dass die Lebenshaltungskosten entsprechend ansteigen, wenn der Lohn auf 400 Baht je Tag erhöht wird. 21 Prozent rechnen mit Entlassungen. Die Umfrage bewertete die Meinungen von 1.160 Arbeitern im Großraum Bangkok.