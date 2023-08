PATTAYA: Die Diskussion um arabische Touristengruppen, die sich vor allem im Süden des Stadtgebietes von Pattaya in großen Gruppen wilde Rennen mit Mietmotorrädern liefern, den Verkehr blockieren und eine Gefahr für die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer und Passanten darstellen, bricht nicht ab. Am Donnerstag (17. August 2023) kam in den frühen Morgenstunden ein arabischer Tourist ums Leben, als er mit seinem Big-Bike auf der Sukhumvit Road in Fahrtrichtung Sattahip mit einem anderen Motorrad kollidierte. Zwei weitere Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Die Polizei wurde gegen Mitternacht über den Unfall informiert und eilte mit Sanitätern der Sawang Boriboon Foundation zum Ort des Geschehens auf der Sukhumvit Road in Süd-Pattaya. Dort fanden die Beamten ein stark beschädigtes schwarzes Motorrad der Marke Honda Wave 110 auf der Straße. Der Fahrer, ein 25-jähriger Kambodschaner, erlitt schwere Verletzungen an beiden Beinen und befand sich in kritischen Zustand.

Foto: The Nation

Mehr als 100 Meter entfernt lagen zwei weitere verletzte Männer, beide arabische Staatsangehörige. Einer von ihnen verstarb noch am Unfallort, während der andere mit schweren Verletzungen überlebte. Ihr beschädigtes Big-Bike, eine rote Honda CBR 650, wurde in der Nähe der beiden entdeckt.

Ein Augenzeuge sagte gegenüber der Polizei aus, dass er sah, wie der Kambodschaner von der Soi Khao Noi auf die Sukhumvit Road fuhr. Dann kam das Big-Bike der beiden arabischenTouristen und stieß ungebremst sowie mit hoher Geschwindigkeit mit dem Motorrad des Kambodschaners zusammen, so dass alle drei Personen von ihren Maschinen geschleudert wurden.

Foto: The Nation

Rettungskräfte brachten den Verstorbenen und die beiden Überlebenden in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Polizei kündigte die Auswertung der Aufnahmen der Sicherheitskameras von dem Unfall an, während die Botschaft des Verstorbenen über den traurigen Vorfall informiert wurde.

Diese jüngste Verkehrstragödie folgte auf einen anderen Unfall, bei dem ein Mann, ebenfalls aus dem Nahen Osten, am vergangenen Mittwoch (16. August 2023) mit seinem Motorrad gegen eine Leuchtreklame in Süd-Pattaya prallte. Glücklicherweise überlebte der Mann das Malheur mit leichten Schürfwunden an den Armen. Er verhandelt zwischenzeitlich mit einem örtlichen Geschäft über eine Entschädigung für den entstandenen Schaden an der Leuchtreklame, den er durch seine rücksichtslose Fahrweise angerichtet hatte.