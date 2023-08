Von: Björn Jahner | 09.08.23

PATTAYA: Dutzende von arabischen Touristen auf Motorrädern behinderten nach Aussage von Sanitätern die Rettungsaktion eines gleichaltrigen Kuwaiters, der am frühen Mittwochmorgen (9. August 2023) bei einem Verkehrsunfall in Süd-Pattaya verletzt wurde.

Rettungskräfte der Sawang Boriboon Rescue Foundation eilten um 04.30 Uhr zur Soi Yensabai in Süd-Pattaya, nachdem sie von einem Motorradunfall erfahren hatten.

Dort fanden die Retter den verletzten kuwaitischen Touristen, 22, umgeben von Dutzenden arabischer Freunde vor, die zumeist seine Landsleute gewesen sein sollten.

Die Rettungskräfte sagten, dass die Touristen sich zunächst geweigert hätten, den verletzten Kuwaiter mitzunehmen, willigten jedoch nach Verhandlungen ein, nachdem die Sanitäter ihnen erklärten, dass sie ihren Freund zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus bringen und nicht zur Polizei.

Foto: The Nation

Die Dutzenden von jungen Männern, die sich in der schmalen Soi drängten, machten die Rettungsaktion nach Aussage der Rettungskräfte jedoch hektisch.

Während des Einsatzes füllten die jungen Männer, die von den Anwohnern als kuwaitische Bande bezeichnet werden, fast die gesamte Soi.

Ein Arbeiter aus Myanmar, Wai, 30, erzählte der Polizei später, dass er den Biker stürzen sah, als er mit seinem Motorrad die Soi entlangfuhr. Seine Freunde eilten daraufhin herbei, um ihn zu umringen, während sie auf einen Krankenwagen warteten.

Foto: The Nation

Anwohner hatten sich bereits zuvor mehrere Male bei der Polizei über die nächtliche Unruhe beschwert, die von kuwaitischen Touristengruppen ausgeht, die nachts die Straßen in den arabischen Vierteln im Süden der Stadt mit ihren Motorrädern belagern und den Verkehr blockieren. Die Touristen sind zumeist in großen Gruppen unterwegs und lassen ihre Motoren laut aufheulen, was die Anwohner in ihrer Nachtruhe stört.

Erst am letzten Montag hielt die Polizei von Pattaya eine Sitzung ab, um Maßnahmen gegen die zunehmende Zahl arabischer Motorrad-Rowdys auf Pattayas Straßen zu erörtern. Die Betreiber von Mietmotorrädern wurden angewiesen, die Führerscheine und Pässe der Mieter zu überprüfen und sie zu ermahnen, die thailändischen Verkehrsregeln zu beachten.