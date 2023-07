PATTAYA: Anwohner in Süd-Pattaya in der Provinz Chonburi an der Ostküste des Landes fordern von der Polizei ein Vorgehen gegen die Lärmbelästigung durch ausländische Motorrad-Rowdys, die nachts in Gruppen durch die Sois an der South Pattaya Road düsen.

Die Gruppen, die zumeist aus arabischen Touristen im Alter von 17 bis 25 Jahren bestehen, sollen sich laut eines Anwohners regelmäßig ab Mitternacht wilde Rennen mit hoher Geschwindigkeit in der Soi VC Residence Hotel und in der Soi Yensabai liefern.

Einige waren mit Motorrädern mit modifizierten Auspuffrohren unterwegs, die den Lärmpegel erhöhen, klagte er, und fügte hinzu, dass auch diejenigen, die nicht an den Rennen teilnahmen, mit ihren Motorrädern auch im Pulk die Straße auf und ab fuhren, ohne sich an die Verkehrsregeln zu halten.

Foto: The Nation

Nach Aussage des Anwohners soll dies seit etwa zwei Monaten der Fall sei. Er fügte hinzu, dass die Touristen zumeist mit Mietmotorrädern von lokalen Vermietern unterwegs seien.

„Wir möchten, dass sich die Polizei und die zuständigen Behörden mit diesen Gruppen befassen, die ein solches Ärgernis darstellen und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer in Pattaya gefährden“, sagte er.

„Wir bitten auch darum, die Motorradvermieter zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den Touristen nur Fahrzeuge mit Straßenzulassung zur Verfügung stellen“, so der Anwohner.