SANAA (dpa) - Eine vom Westen unterstützte arabische Koalition finanziert im Bürgerkriegsland Jemen eine Kampftruppe, die mit Terrororganisationen in Verbindung gebracht wird. Die Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), die das Bündnis zusammen mit Saudi-Arabien führen, zahlen dabei der Miliz des Islamisten Abul Abbas Geld und schickten Waffen sowie Ausrüstung.

Abul Abbas bestätigte die Unterstützung der VAE im Interview der Deutschen Presse-Agentur, bestritt jedoch jegliche Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Kaida und zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Der Mann Ende 30 steht aber genau wegen solcher Verbindungen auf einer Sanktionsliste des US-Finanzministeriums.

Auch Kämpfer der Brigade von Abul Abbas werden mit Dschihadisten in Zusammenhang gebracht. Propagandavideos zeigen Al-Kaida-Kämpfer zudem in dem von Abbas beherrschten Gebiet in Tais.

Die USA und auch Großbritannien unterstützen die Koalition in ihrem Kampf gegen die schiitischen Huthi-Rebellen im Jemen. Unter anderem senden die Vereinigten Staaten Waffen an die Allianz, liefern Geheimdienstinformationen und betanken Kampfjets in der Luft.

Das VAE-Außenministerium reagierte auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zur Unterstützung von Abul Abbas zunächst nicht. Auch aus Washington gab es dazu zunächst keine Stellungnahme.