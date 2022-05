PHANG-NGA: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) lädt ibnländische und ausländische Touristen zu einem Besuch in die Provinz Phang-nga im Süden des Landes ein, wo im Mai und Juni 2022 das Lichterfestival „AQUA LUMINA, the wonderful glow from the Andaman Sea“ veranstaltet wird.

Im Rahmen des Festivals bietet „Phang Nga – Heimat der tanzenden Wellen“ – an nachfolgenden Terminen atemberaubende Lichtinstallationen und Konzerte mit angesagten thailändischen Bands und Künstlern:

Freitag, 27. Mai 2022: Eh Jirakon, Daboyway vs. DJ

Samstag, 28. Mai 2022: Lipta, The Parkinson

Freitag, 3. Juni 2022: Indigo, VKL vs. DJ

Samstag, 4. Juni 2022: Mariam B5 vs. Wan Wanwan, Tong Twopee vs DJ Tob/MC IG

Freitag, 10. Juni 2022: Opavee, Polycat

Samstag, 11. Juni 2022: Ink Waruntorn, The Richman Toy

Die Konzerte finden an allen Veranstaltungstagen jeweils von 17.00 bis 22.00 Uhr statt. Eintritt frei. Infos unter Facebook.com/tiewtaitiewngai.

