Von: Redaktion DER FARANG | 30.05.20

BANGKOK: Die Kontaktverfolgungs-App „Thai Chana" kann jetzt auch auf Englisch heruntergeladen werden.

Die App wurde auch nach Angaben der Behörde für digitale Wirtschaft und Gesellschaft verschärft, um vor Betrug zu schützen, nachdem kürzlich gefälschte Apps erschienen sind. Neben Englisch soll die App in Kürze auf weitere Sprachen wie Burmesisch, Laotisch, Bahasa Malaysia, Koreanisch, Japanisch und Chinesisch verfügbar sein. Die Nutzung der App zur Registrierung über einen QR-Code ist in Geschäften und Einkaufszentren in der jüngsten Lockerungsphase in ganz Thailand üblich geworden. „Thai Chana“ (auf Deutsch: „Thailand wird gewinnen“) ist ein elektronisches System der Regierung zur Rückverfolgung von Personen, und Voraussetzung, um Shopping Malls und Geschäfte betreten zu dürfen. Für Menschen ohne Smartphone gibt es eine Alternative.