BANGKOK: Die Digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DES) entwickelt mit weiteren Behörden eine mobile App zur Überwachung von Ausländern, um Virusausbrüche von Covid-19 zu verhindern, wenn das Land wieder für ausländische Touristen geöffnet wird.

Nach Angaben des Vizegouverneurs der DES, Puttipong Punnakan, soll ein Probelauf mit Ausländern im Besitz einer „Thailand Elite Card“ erfolgen. Die Entwicklung der Tracking-Anwendung wird voraussichtlich im Oktober vollständig abgeschlossen sein.

„Die neue Tracking-App muss speziell für Ausländer entwickelt werden, und zwar so schnell wie möglich, da wir die Verbreitung von Covid-19 im Land verhindern wollen. Wenn es Probleme mit dem Coronavirus gäbe, wäre die App nützlich, um die Ausbreitung schnell zu verfolgen und effizient zu bekämpfen", erklärte Puttipong.

Die staatliche Tourismusbehörde kündigte am Freitag an, dass Phuket im Oktober für eine begrenzte Anzahl von Touristen mit Langzeitaufenthalt geöffnet werden soll (mehr dazu hier!). Nach der Quarantäne sollen diese Urlauber für einen einwöchigen Aufenthalt in Phuket bleiben.